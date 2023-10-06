Большинство россиян видят президентом Путина – соцопрос

Опубликовано: 23:55, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На должность президента РФ больше других подходит Владимир Путин, который в полной мере способен обеспечить стабильность и безопасность страны, уверены 79% россиян.

Единственный достойный кандидат на должность президента страны – ее действующий президент Владимир Путин, уверены 79% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

72% граждан РФ считают, что Владимир Путин много делает для страны и людей. Три четверти россиян убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и ее развитие (74%), передает РИА Новости.

89% россиян нравится характер президента, отметившим, что он спокойный, 87% считают его активным и энергичным, 86% - волевым и решительным, а 80% назвали его мудрым. Честность и порядочность, а также справедливость и уважение мнения других в нем отмечают от 72% до 74% опрошенных россиян.