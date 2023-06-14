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Больше бездомных получат путевку в новую жизнь на Ставрополье

Больше бездомных получат путевку в новую жизнь на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый корпус появится в центре, занимающемся социальной адаптацией бездомных, на Ставрополье. Строительство завершится уже в будущем году.

Единственный в Ставропольском крае центр, который занимается социальной адаптацией бездомных, получит новый корпус. Расширение произойдет благодаря инициативе местных властей.

В общей сложности из регионального бюджета на эти цели было выделено более 71 млн рублей. Такую информацию предоставили в комитете по госзакупкам.

«Более 71 млн рублей выделяется из краевого бюджета на строительство нового жилого корпуса в Свистухинском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»

– пресс-служба ведомства

В новом здании, площадь которого превысит 1 тыс кв м, смогут одновременно находиться 40 человек. Планируется, что строительство будет завершено уже в следующем году.

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