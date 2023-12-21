Больше 2 млн туристов посетили в прошлом году КЧР

Карачаево-Черкессия подвела итоги прошлого года по туристическому потоку. Свыше двух миллионом путешественников побывали в регионе в 2023 году.

Власти КЧР отмечают возросший интерес у туристов к региону. В министерстве туризма и курортов республики отметили, что в прошлом году в Карачаево-Черкессию приехали больше 2 млн путешественников.

"За 2023 год Карачаево-Черкесия приняла 2 млн 103 тыс. туристов, что превышает показатели 2022 года почти на 10%"

– министерство туризма и курортов КЧР

В ведомстве отмечают, что больше всего туристический поток был на курортах Архыза и Домбая.

"Курортный поселок Домбай в прошлом году посетили 961 тыс. человек, всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" - 915 тыс. отдыхающих"

- министерство туризма и курортов КЧР

Власти республики заявляют, что популярность туристических объектов региона растет с каждым годом, и республика активно развивает свою туристическую отрасль. По итогам проделанной работы в прошлом году горнолыжный курорта "Архыз" был признан лучшим в России.

Отмечается, что в этом году власти реализуют проект по строительству 130 модульных отелей.