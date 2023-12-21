Больше 2 млн туристов посетили в прошлом году КЧР

Власти КЧР отмечают возросший интерес у туристов к региону. В министерстве туризма и курортов республики отметили, что в прошлом году в Карачаево-Черкессию приехали больше 2 млн путешественников.
"За 2023 год Карачаево-Черкесия приняла 2 млн 103 тыс. туристов, что превышает показатели 2022 года почти на 10%"
– министерство туризма и курортов КЧР
В ведомстве отмечают, что больше всего туристический поток был на курортах Архыза и Домбая.
"Курортный поселок Домбай в прошлом году посетили 961 тыс. человек, всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" - 915 тыс. отдыхающих"
- министерство туризма и курортов КЧР
Власти республики заявляют, что популярность туристических объектов региона растет с каждым годом, и республика активно развивает свою туристическую отрасль. По итогам проделанной работы в прошлом году горнолыжный курорта "Архыз" был признан лучшим в России.
Отмечается, что в этом году власти реализуют проект по строительству 130 модульных отелей.