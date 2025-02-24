Больницы Армении не принимают детей с ОРВИ?

Минздрав Армении разъяснил ситуацию с детскими больницами, которые якобы не принимают на лечение детей с гриппом и ОРВИ из-за перегруженности их коечного фонда.

Родители в Армении все чаще жалуются на нехватку мест в детских больницах: проблема появилась на фоне всплеска вирусных инфекций, из-за чего некоторые медцентры отказываются принимать маленьких пациентов из-за отсутствия мест в палатах.

В Минздраве страны заверили, что, хотя эпидемиологическая ситуация характерна для сезона, но она находится под контролем несмотря на большое количество обращений в детские отделения больниц в связи с ОРВИ, передает Sputnik Армения.

"В последние недели мы даже наблюдаем снижение темпов распространения заболевания. Однако число обращений в детские больницы остается высоким. Ситуация осложняется тем, что родители часто дают детям антибиотики без консультации с врачом, и дети поступают в больницы с осложнениями, что затрудняет дальнейшее лечение"

- пресс-секретарь министра здравоохранения Мариам Цатрян

В республике продолжают циркулировать подтипы A и B вируса гриппа H1N1 и различные виды ОРВИ, однако в детских больницах есть свободные места и дополнительный резерв, поэтому в случае отказа больниц принимать пациентов необходимо обращаться в министерство и звонить на горячую линию.