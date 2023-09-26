© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральные органы власти Азербайджана принимают меры в связи со взрывом, прогремевшим накануне на заправке в Ханкенди. Об этом заявил Хикмет Гаджиев.

Баку подготовил больницы в трех районах к приему пострадавших во время ЧП на АЗС в Ханкенди. Об этом и других шагах рассказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с МККК и с армянскими жителями Карабаха, чтобы оперативно реагировать на гуманитарные потребности на местах"

– Хикмет Гаджиев

Подготовка больниц

По его словам, уже накануне больницы трех районов – Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского – были подготовлены к поступлению множества пациентов из Ханкенди.

В частности, в эти учреждения направили дополнительный персонал.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отправка лекарств в Ханкенди

Хикмет Гаджиев отметил, что в Ханкенди были посланы лекарства и медицинские принадлежности, необходимые для лечения ожогов – машины "скорой" с грузом лекарственных средств были отправлены и накануне, и сегодня.

Кроме лекарств, в Ханкенди переданы продукты.

Помощник президента заверил, что помощь будет отправляться и сегодня, и в прочие дни.

Вертолет из Армении

Хикмет Гаджиев сообщил также об обеспечении доступа вертолета с медиками на борту, который полетит из Армении в Карабах. Он доставит тех, кому нужна медпомощь. Кроме того, медики окажут помощь на местах.

Свободный доступ Красного креста

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы обеспечить МККК исключительный доступ по дороге Горус-Гафан-Эйвазлы-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи"

– Хикмет Гаджиев

Жертвы и пострадавшие

По данным армянских СМИ, в результате взрыва погибли минимум 20 человек, из них 13 пока не опознаны. Число раненых приблизилось к 300.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку спасает свое население

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" высоко оценил усилия, которые прилагают власти Азербайджана для помощи пострадавшим при взрыве.

"Естественно, мы скорбим по погибшим, ситуация трагическая. То, что оказывается максимальная помощь, – это очень важный этап в становлении единства армян Ханкенди с азербайджанским обществом, реальная практика их реинтеграции. Баку оказывает грамотные медицинские услуги, и моральный подход к этой ситуации выше всяких похвал", - сказал он.

"Азербайджан не просто протягивает руку помощи своему армянскому населению, но совершает конкретные действия для скорейшего спасения пострадавших. Я думаю, эта искренняя помощь будет оценена всеми жителями Ханкенди, родственниками пострадавших и мировым сообществом. Это важнейший факт человеческого отношения", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

"Я думаю, что международные организации, включая Красный Крест, ООН и другие структуры, могут по этому поводу сделать определенные выводы для себя. Соседи по региону также должны будут внимательнейшим образом отнестись к тому, как в сложнейшей трагической ситуации Азербайджан находится рядом с пострадавшими и помогает им. Это очень важный элемент установления стабильности в регионе. Сейчас это нужно пережить, а дальше строить единое пространство", - заключил политолог.