Взрыв в бензохранилище в Ханкенди унес десятки жизней - СМИ

Опубликовано: 9:41, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Семь человек из более 200 пострадавших накануне вечером при взрыве на одном из бензохранилищ в Ханкенди минувшей ночью скончались в больницах, сообщают СМИ.

За минувшую ночь в больницах скончались семеро пострадавших при взрыве топлива на одном из бензохранилищ в Ханкенди, передает армянское госагентство "Арменпресс".

"К сожалению, жизни семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших в результате взрыва, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии"

- "Арменпресс"

Помимо погибших, личности которых идентифицированы, есть еще 13 неопознанных тел погибших, которые находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Многие люди считаются пропавшими без вести, поскольку они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке"

- "Арменпресс"

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на одной из АЗС в Ханкенди прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. На АЗС в этот момент находилось множество людей, по данным СМИ, число пострадавших превышает 200. Многие из них доставлены в несколько медицинских центров и находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Азербайджанские центральные власти направили в Ханкенди автомобиль с лекарствами, противоожоговыми препаратами и медицинскими принадлежностями.