Болезни почек у детей теперь будут лечить и в Нальчике

Опубликовано: 23:55, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефрологи юга России сегодня собрались в Нальчике, для этого у них появился прекрасный повод – открытие на базе городского детского клинического многопрофильного центра нефрологического центра.

Сегодня в столице Кабардино-Балкарии на базе детского клинического многопрофильного центра заработал Республиканский детский нефрологический центр, ралли такого события в Нальчике собрались ведущие нефрологи юга России, - сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова.

"Детский нефрологический центр со всеми основными видами профильной специализированной медицинской помощи станет мощной клинической и научной базой для ординаторов и аспирантов медицинской академии КБГУ"

- пресс-служба КБГУ

Кабардино-Балкария на сегодняшний день - единственный регион России, в котором все дети, нуждающиеся в трансплантации почки, получили такую услугу, передает ТАСС.

Болезни почек занимают значимую долю среди заболеваний у детей, и открытие нефрологического центра, объединяющего стационар и амбулаторно-поликлиническое звено, сильно повысит качество оказания медицинской помощи, отметил. Открывая конференцию, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.