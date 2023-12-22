Вестник Кавказа

Боксер из Азербайджана стал лучшим в Европе

Боксер из Азербайджана стал лучшим в Европе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боксер Билалхабаши Назаров выиграл молодежный чемпионат Европы в Хорватии. Он одолел украинского спортсмена и завоевал золотую медаль.

Азербайджанский спортсмен Билалхабаши Назаров стал победителем молодежного европейского первенства по боксу, которое проходит в Порече (Хорватия).

Боксер выступал в весе 48 кг. В финальном сражении Назаров одолел представителя Украины Александра Зверева, завершив все раунды в свою пользу.

Во время церемонии награждения спортсмену вручили золотую медаль, а после он спел гимн Азербайджана.

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