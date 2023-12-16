Азербайджанские боксеры победили на международных соревнованиях

Спортсмены из Азербайджана заняли первое место на международном турнире по боксу среди молодежи и завоевали более 20 медалей.

На международных соревнованиях по боксу среди молодежных сборных первое место завоевали спортсмены из Азербайджанской Республики. Они были удостоены 22 медалями.

Отмечается, что азербайджанские боксеры получили 5 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Второе место по количеству медалей заняли спортсмены из Казахстана. На их счету 16 медалей, 4 из которых золотые.

Третье место у боксеров из Таджикистана, которые завоевали 4 медали.

Международный турнир по боксу, который посвящен памяти основателю бокса в Азербайджане Аббаса Агаларова, проходил в течение пяти дней в столице республики в центре бокса.