Азербайджанские боксеры победили на международных соревнованиях

Спортсмены из Азербайджана заняли первое место на международном турнире по боксу среди молодежи и завоевали более 20 медалей.
На международных соревнованиях по боксу среди молодежных сборных первое место завоевали спортсмены из Азербайджанской Республики. Они были удостоены 22 медалями.
Отмечается, что азербайджанские боксеры получили 5 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Второе место по количеству медалей заняли спортсмены из Казахстана. На их счету 16 медалей, 4 из которых золотые.
Третье место у боксеров из Таджикистана, которые завоевали 4 медали.
Международный турнир по боксу, который посвящен памяти основателю бокса в Азербайджане Аббаса Агаларова, проходил в течение пяти дней в столице республики в центре бокса.
Читайте нас в Дзен Новости Google News