Вестник Кавказа

Азербайджанские боксеры победили на международных соревнованиях

Азербайджанские боксеры победили на международных соревнованиях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортсмены из Азербайджана заняли первое место на международном турнире по боксу среди молодежи и завоевали более 20 медалей.

На международных соревнованиях по боксу среди молодежных сборных первое место завоевали спортсмены из Азербайджанской Республики. Они были удостоены 22 медалями. 

Отмечается, что азербайджанские боксеры получили 5 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

Второе место по количеству медалей заняли спортсмены из Казахстана. На их счету 16 медалей, 4 из которых золотые. 

Третье место у боксеров из Таджикистана, которые завоевали 4 медали. 

Международный турнир по боксу, который посвящен памяти основателю бокса в Азербайджане Аббаса Агаларова, проходил в течение пяти дней в столице республики в центре бокса.

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