Азербайджанские батутисты завоевали медали международного турнира

Атлеты из Азербайджана завоевали множество медалей на проходящих в Ташкенте соревнованиях по прыжкам на батуте. Сейчас в копилке сборной есть награды всех достоинств.

Золото, серебро и бронзу положили в копилку сборной Азербайджана Фархад Мустафаев, Омар Гасымлы, Сяма Джафарова и Аммар Бахшалиев. Первенство по прыжкам на батуте проходило в столице Узбекистана.

Также серебро и бронзу завоевали в синхронной программе пары Али Нифталиев и Мехти Алиев, Сяма Джафарова и Шафига Гумбатова.

Ранее награды высшей пробы достались Аян Шабановой и Самире Гусейновой, на втором месте – Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы.