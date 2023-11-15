Вестник Кавказа

Богданов обсудил с послом Ирана последние события в Газе

Богданов обсудил с послом Ирана последние события в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Богданов пообщался сегодня в Москве с иранским послом. Стороны обсудили ближневосточную тематику, включая события в секторе Газа.

Во вторник, 28 ноября, в Москве прошла встреча замглавы МИД, спецпредставителя президента России, курирующего вопросы Ближнего Востока, с послом Ирана в стране. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Центральной темой беседы Михаила Богданова и Казема Джалали стала ситуация на Ближнем Востоке.

В частности, стороны обменялись мнениями по между Израилем и ХАМАС. Особое внимание уделялось последним событиям в секторе Газа.

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