Богданов обсудил с послом Ирана последние события в Газе

Михаил Богданов пообщался сегодня в Москве с иранским послом. Стороны обсудили ближневосточную тематику, включая события в секторе Газа.

Во вторник, 28 ноября, в Москве прошла встреча замглавы МИД, спецпредставителя президента России, курирующего вопросы Ближнего Востока, с послом Ирана в стране. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Центральной темой беседы Михаила Богданова и Казема Джалали стала ситуация на Ближнем Востоке.

В частности, стороны обменялись мнениями по между Израилем и ХАМАС. Особое внимание уделялось последним событиям в секторе Газа.