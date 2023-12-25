Богданов обсудил с послом Ирака события на Ближнем Востоке

Спецпредставитель российского лидера пообщался сегодня в столице с иракским послом. Стороны обсудили ближневосточную повестку.

В пятницу, 19 января, спецпредставитель президента России, замглавы МИД провел встречу с послом Ирака в Москве.

В сообщении, опубликованном по итогам переговоров на сайте российского ведомства, сказано, что центральной темой разговора Михаила Богланова и Кахтана Джанаби, стали последние события на Ближнем Востоке.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, резкое обострение обстановки в районе Красного моря и продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта"

– МИД РФ

Помимо этого, стороны поговорили о перспективах укрепления двусторонних отношений и наращивания торгового-экономических и гуманитарных связей.