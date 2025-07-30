Боевики ХАМАС готовы сотрудничать с Красным Крестом

Боевики ХАМАС сообщили о готовности сотрудничать с МККК и доставлять заложникам продукты и медикаменты. Также в ХАМАС требуют открытия коридоров для поставки гуманитарной помощи населению Газы.

Боевое крыло движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о том, что готово помочь с передачей продовольствия и лекарств для заложников в секторе Газа по запросу Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил официальный представитель боевой группировки Абу Убайда.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" готовы откликнуться на любой запрос МККК о доставке продовольствия и лекарств заложникам"

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По его словам, заложников не морят голодом, однако они едят то же, что и боевики, и жители палестинского анклава.

"Мы требуем постоянного открытия гуманитарных коридоров для доставки продовольствия и лекарств всем нашим гражданам во всех районах сектора Газа, а также прекращения любых вражеских воздушных налетов во время доставки поставок заложникам"

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Со 2 марта продовольствие в секторе Газа распределяет Фонд гуманитарной помощи Газе, управляемый совместно Израилем и США. Все КПП на границе анклава заблокированы Израилем, в ХАМАС говорят о блокаде и критической гуманитарной ситуации.