Боец Наби Набиев больше не сможет участвовать в битвах Hardcore

Лига ММА Hardcore вынесла суровый приговор дагестанскому бойцу ММА Наби Набиеву после массовой драки, которую он учинил накануне на турнире в Москве.

Боец ММА из Дагестана Наби Набиев больше никогда не сможет принимать участие в поединках лиг Hardcore – таков вердикт руководства турнира, которое оно вынесло после массовой драки, которую спортсмен устроил на московском турнире накануне.

"Пожизненно отстранить Наби Набиева от участия и соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена Лиги HFC MMA Аркадия Осипяна"

- заявление лиги

Напомним, накануне, 19 апреля, после поединка иранского бойца Али Хейбати и армянского спортсмена Аркадия Осипяна Набиев сначала ударил Осипяна по щеке, потом повалил его и спровоцировал массовую драку среди участников соревнований.