Блинкен собирается в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен готовит очередной визит в Турцию, который состоится в эту субботу, 6 января.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 6 января, прилетит в Турцию, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.
"Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя"
- Хакан Фидан
Подробностей предстоящего визита Хакан Фидан не раскрыл, однако отметил, что, по его мнению, политические отношения изменятся, поскольку баланс сил в регионе начнет меняться.
"То, что произошло в секторе Газа, привело к тому, что Запад и европейцы внезапно потеряли свое влияние. Их позиция по вопросу Газы является лицемерием на пике"
- Хакан Фидан
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