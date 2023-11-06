Вестник Кавказа

Блинкен собирается в Турцию

Блинкен собирается в Турцию
© Фото: соцсети Госдепа США
Госсекретарь США Энтони Блинкен готовит очередной визит в Турцию, который состоится в эту субботу, 6 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 6 января, прилетит в Турцию, передал телеканал Habertürk со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

"Дорогие друзья, Блинкен прибудет в Турцию в субботу. Он приедет в Турцию в качестве моего гостя. Это то, что планируется на данный момент, то есть, если не произойдет никаких изменений, он приедет в качестве нашего гостя"

- Хакан Фидан

Подробностей предстоящего визита Хакан Фидан не раскрыл, однако отметил, что, по его мнению, политические отношения изменятся, поскольку баланс сил в регионе начнет меняться.

"То, что произошло в секторе Газа, привело к тому, что Запад и европейцы внезапно потеряли свое влияние. Их позиция по вопросу Газы является лицемерием на пике"

- Хакан Фидан

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