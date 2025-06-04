Бизнес в Абхазии получит треть миллиарда поддержки

Власти России приняли решение отправить на программу поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии 326 миллионов рублей – это позволит стране поддержать развитие экономики страны и создать в ней новые рабочие места.

Россия продолжит программу по поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии – только в нынешнем 2025 году на нее будет выделено 326 млн рублей, сообщил президент республики Бадра Гунба.

"Для республики очень важно продолжить программу поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемую совместно с Россией. В этом году на нее планируется выделить 326 млн рублей. Безусловно, это поможет развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест"

- Бадра Гунба

Такое решение было принято сегодня в Сухуме на встрече с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем, сообщил абхазский лидер, передает Sputnik Абхазия.

Президент страны на встрече отметил, что Россия оказывает Абхазии существенную поддержку и по линии льготного кредитования абхазских предпринимателей, и в мае на встрече с президентом России была достигнута договоренность о продлении и увеличении объемов этой программы, - добавил Гунба.

В Абхазии благодаря России выросли ВВП и среднемесячная зарплата, а премьер России Михаил Мишустин отметил огромную работу, которая проводится совместно с РФ по становлению и развитию экономики Абхазии.

Серьезно развиваются и планы в развитии туризма - есть планы по наращиванию интенсивности авиарейсов и приемом широкофюзеляжных бортов, что крайне важно для развития экономики республики, - добавил абхазский президент.