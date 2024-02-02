Бизнес поддержат льготами на Ставрополье

Представители МСП получат на развитие в этом году более 160 млн рублей. В настоящее время в данной сфере работает порядка 25% от всего трудоспособного населения региона.

Минэкономики Ставрополья проинформировал о том, что на развитие предпринимательства в регионе будет выделено более 160 млн рублей. В настоящее время в этой сфере занято порядка четверти всего трудоспособного населения региона.

Представители малого и среднего бизнеса, продолжат получать поддержку и пользоваться различными льготами на Ставрополье. Так в этом году, на данные цели было выделено более 160 млн рублей. Об этом заявил глава регионального Минэкономики.

«Бюджет национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ на Ставрополье в 2024 году составит 164 миллиона рублей»

– Денис Полюбин

По его словам, в минувшем году национальный проект по поддержке бизнеса был полстью реализован. Это не могло не сказаться на показателях: выросло число субъектов в разных весовых категориях, в том числе, стало больше самозанятых граждан. Всего в данных сферах работает порядка 25% от всего трудоспособного населения региона.