Биография Сосо Джачвлиани - где снимался и чем болел актер?

Умер Сосо Джачвлиани - грузинский актер, чемпион по армрестлингу и экс-депутат. Вспоминаем лучшие фильмы с участием актера Джачвлиани и факты из его биографии. Чем болел Джачвлиани?

Умер советский и грузинский актер, экс-депутат и спортсмен Сосо Джачвлиани. 65-летний Джачвлиани скончался в Турции, похоронить его планируется на родине - в Грузии.

Фильмы Сосо Джачвлиани

Фильмография актера насчитывает несколько десятков картин. Он выступал в роли режиссера, актера, сценариста, продюсера. Сосо Джачвлиани прославился как актер, участвуя в таких фильмах, как "Древо желания" (1976) режиссера Тенгиза Абуладзе, "Солнце неспящих" (1992) Темура Баблуани, "Последняя осень" (1990) Всеволода Плоткина. Снял несколько фильмов, в числе которых "Сван" (2007) и "Давай насос" (2010), эти картины стали последними большими работами в кино Джачвлиани как актера, режиссера и сценариста. Оба фильма снимались в регионе Сванети, в горах.

В списке работ актера и международные проекты. Он исполнил небольшую роль в номинировавшейся на Оскар комедии "1001 рецепт влюбленного кулинара" (1996) с Пьером Ришаром в главной роли.

Российскому зрителю актер известен по сериалу "Есенин" (2005), где он исполнил роль Вардина.

Чем болел актер Джачвлиани

Сосо Джачвлиани серьезно болел в последние годы, умер он в Турции, где проходил лечение. По данным СМИ, у актера был диагностирован рак. Другие источники сообщают о тяжелой аллергии.

Причина смерти

О смерти Сосо Джачвлиани сообщили его родные. Официально причина смерти не называлась. Согласно информации в грузинских СМИ, он умер от поллиноза - это сенная лихорадка.

Тело актера будет доставлено в Грузию, где и состоятся похороны.

Биография

Иосиф Джачвлиани родился в Грузии в 1958 году, в 1978 году он окончил Институт физической культуры, позже он продолжил образование в другой области и в 1991 году окончил Государственный театральный институт, став кинорежиссером.

Джачвлиани был чемпионом мира и Европы и мира по армрестлингу, главой Федерации по армрестлингу в Грузии.

Помимо спорта и кино, Джачвлиани занимался политикой. Был членом партии "Грузинская мечта", входил в парламент восьмого созыва (2012-2016 годы), был зампредседателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта. Как политик выступал за налаживание отношений между Россией и Грузией.