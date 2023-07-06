Билеты на поезда к югу стали дешевле

Опубликовано: 7:57, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за роста спроса на южные направления РЖД запустили поезда с более дешевыми билетами – они не новые, однако вполне соответствуют всем нормам и требованиям и даже оборудованы кондиционерами.

Холдинг "Российские железные дороги" на фоне повышенного спроса запустил на юг бюджетные поезда, рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Поезда не новые, но вагоны в их составе соответствуют всем требованиям, а вот стоят билеты на них ощутимо дешевле. Такое решение было принято потому, что в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг использует в обычное время, не хватает, передает РИА Новости.

"Мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" - так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры"

- Дмитрий Пегов

В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу – цена в них значительно ниже, - добавил чиновник.