Безвизовых стран для россиян стало больше

В 2024 году россиянам безвизово доступны 119 стран. В прошлом году таких стран было 116, следует из данных индекса паспортов.

Паспорт гражданина РФ сегодня дает право на безвизовое посещение 119 стран. В индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия занимает 51 место.

Год назад россиянам были открыты 116 стран, но позиция в рейтинге была выше. РФ опустилась на несколько строчек из-за визовых изменений между другими государствами. В 2024 году безвизовыми для россиян стали Эфиопия, Кения, Ангола, Кирибати.

Первое место в Passport Index, составленном на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), разделили:

Германия,

Италия,

Франция,

Испания,

Сингапур,

Япония.

Гражданам этих стран открыты без виз 194 государства. 193 страны доступны по паспорту Финляндии, Швеции и Южной Кореи, 192 - Австрии, Дании, Нидерландов, Ирландии.

В самом конце рейтинга оказались:

Афганистан - 28 безвизовых стран,

Сирия - 29 стран,

Ирак - 31 страна.

На строчку выше России в рейтинге находится Грузия, на строчку ниже - Турция. Отметим, что белорусский паспорт открывает гражданам 81 страну, паспорт Казахстана - 78 стран, Азербайджана - 72 страны, Армении - 68 стран.