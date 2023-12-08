Безвизовых стран для россиян стало больше

Паспорт гражданина РФ сегодня дает право на безвизовое посещение 119 стран. В индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия занимает 51 место.
Год назад россиянам были открыты 116 стран, но позиция в рейтинге была выше. РФ опустилась на несколько строчек из-за визовых изменений между другими государствами. В 2024 году безвизовыми для россиян стали Эфиопия, Кения, Ангола, Кирибати.
Первое место в Passport Index, составленном на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), разделили:
- Германия,
- Италия,
- Франция,
- Испания,
- Сингапур,
- Япония.
Гражданам этих стран открыты без виз 194 государства. 193 страны доступны по паспорту Финляндии, Швеции и Южной Кореи, 192 - Австрии, Дании, Нидерландов, Ирландии.
В самом конце рейтинга оказались:
- Афганистан - 28 безвизовых стран,
- Сирия - 29 стран,
- Ирак - 31 страна.
На строчку выше России в рейтинге находится Грузия, на строчку ниже - Турция. Отметим, что белорусский паспорт открывает гражданам 81 страну, паспорт Казахстана - 78 стран, Азербайджана - 72 страны, Армении - 68 стран.