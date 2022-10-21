Бали станет безвизовым для россиян

Индонезия может отменить визы для российских туристов. Сейчас виза обходится примерно в 3 тыс рублей с человека.

Индонезия может стать безвизовой для граждан России. Правительство страны хочет стимулировать приток иностранных туристов.

Глава Минтуризма Индонезии Сандиага Уно озвучил президенту Джоко Видодо предложение об обмене виз для туристов из некоторых стран.

"Президент призвал нас завершить составление списка стран, имеющих право на участие в этой программе, к концу этого месяца, чтобы он мог его утвердить"

– Уно

Всего планируется отменить визы для визитеров из 20 стран. Помимо России в список включены Индия, Китай, Франция, Германия, США и другие, пишет Jakarta Globe.

Сегодня получить визу в Индонезию граждане РФ могут по прилете, в аэропорту Бали или Джакарты. Стоимость визы составляет около 3 тыс рублей, она позволяет находится в стране 30 дней, визу можно продлить.