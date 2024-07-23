Бездомных собак «трудоустроят» в Анкаре

В Турции вступил в силу «закон о бездомных животных». В частности, он предполагает отлов собак и их последующее «трудоустройство».

Со 2 августа в Турции вступил в силу резонансный «закон о бездомных животных», предполагающий строительство в стране дополнительных приютов, а также крупные штрафы для владельцев, не обеспечившим должный уход своим питомцам.

В Анкаре предполагается, что бездомные собаки будут использоваться для охраны объектов муниципалитета.

«На территории нашего муниципалитета много зданий, сооружений, автостоянок, других объектов, которые должны быть защищены, поэтому мы назначим для их охраны наших четвероногих друзей. Этимесгут станет образцовым районом в плане защиты бездомных животных и ухода за ними»

– Глава муниципалитета Этимесгут в Анкаре Эрдал Бешикчиоглу

По его словам, идея использовать бездомных собак для охраны объектов муниципалитета не только позволит снизить количество бездомных животных на улицах, но и обеспечит дополнительную защиту городской инфраструктуре. Благодаря своему чувству территории и отличным охранным качествам, собаки могут стать надежными сторожами, предотвращая неправомерные посягательства на городские объекты.

Кроме того, проект предполагает внедрение специальной программы обучения и адаптации для бездомных собак. В рамках этой программы собаки будут проходить курсы дрессировки, где им научат не только защищать объекты, но и взаимодействовать с людьми. Кроме того, им будет обеспечено достойное содержание, включая кормление, ветеринарный уход и места проживания.