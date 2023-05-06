В столице Турции состоялась патриотическая акция "Бессмертный полк". Участниками данного мероприятия стали порядка 400 человек.
Около 400 человек собрались возле здания российского посольства в Анкаре, чтобы принять участие в патриотической акции "Бессмертный полк".
Как передает РИА Новости, участниками данной акции стали не только граждане России, но и жители других государств, включая стран постсоветского пространства.
Принявший участие в памятном мероприятии посол в Анкаре Алексей Ерхов, заявил, что люди решили отдать дань памяти тем, кто сражался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
По окончании мероприятия в столице Турции, в небо были запущены шары под песню Расула Гамзатова и Яна Френкеля "Журавли".