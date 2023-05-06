Опубликовано: 12:38, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Турции состоялась патриотическая акция "Бессмертный полк". Участниками данного мероприятия стали порядка 400 человек.

Около 400 человек собрались возле здания российского посольства в Анкаре, чтобы принять участие в патриотической акции "Бессмертный полк".

Как передает РИА Новости, участниками данной акции стали не только граждане России, но и жители других государств, включая стран постсоветского пространства.

Принявший участие в памятном мероприятии посол в Анкаре Алексей Ерхов, заявил, что люди решили отдать дань памяти тем, кто сражался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

По окончании мероприятия в столице Турции, в небо были запущены шары под песню Расула Гамзатова и Яна Френкеля "Журавли".