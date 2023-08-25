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Бесплатные уроки буги-вуги стартовали в Крыму

Бесплатные уроки буги-вуги стартовали в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Для жителей и гостей Крыма стартовали уроки танцев. Занятия проводятся бесплатно, желающие могут научиться танцевать до 24 сентября.

Уроки танцев стартовали в парке имени Юрия Гагарина в крымской столице – Симферополе.

Учебные занятия проводятся абсолютно бесплатно, возле сцены у пруда каждый день с 15:00 до 17:00 мск.

Наставники научат жителей и гостей полуострова танцевать рок-н-ролл и буги-вуги. Уроки продлятся месяц и завершатся 24 сентября.

Желающим научиться танцевать достаточно явиться к указанному месту и в указанное время в парке. Для участия в занятиях регистрация не требуется.

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