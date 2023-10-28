Вестник Кавказа

Бесплатные поездки при эвакуации вводит "Яндекс Такси"

Бесплатные поездки при эвакуации вводит "Яндекс Такси"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Яндекс Такси" сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях. Компания будет возвращать клиентам полную стоимость поездок в случае вынужденных эвакуаций.

Компания "Яндекс Такси" вводит во всех регионах России бесплатные поездки при массовых эвакуациях. Изменения вступили в силу с 27 марта.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на компанию, клиентам будут возвращать полную стоимость поездок в случаях вынужденных эвакуаций из районов ЧС или катастроф.

Отмечается, что зоны и время ЧП будут согласовываться с руководством регионов. Денежные средства автоматически вернутся тем, кто пользовался такси в опасном районе.

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