Вестник Кавказа

Беспилотные поезда дальнего следования появятся в России к 2030 году

Беспилотные поезда дальнего следования появятся в России к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РЖД работают над тем, чтобы запустить на железных дорогах страны беспилотные поезда дальнего следования. Такие поезда могут стать реальностью в России уже к 2030 году.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров поделился прогнозами относительно запуска беспилотных поездов.

Белозеров считает, что на дальних расстояниях такие поезда можно с уверенностью ожидать через 8-10 лет. Состав будет беспилотный, однако человек в кабине будет присутствовать, так как "для обеспечения ж/д безопасности нужно сделать еще определенные действия, которые нужно роботизировать".

"Будет поезд беспилотный, с человеком, который будет следить за беспилотным поездом и выполнять, наверное, какую-то часть элементов. Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать"

– гендиректор РЖД

Отметим, что сегодня в России запущены беспилотные фуры. Грузоперевозка без водителя осуществляется на всем протяжении скоростной трассы М-11.

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