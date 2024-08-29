Беспилотные поезда дальнего следования появятся в России к 2030 году

Гендиректор РЖД Олег Белозеров поделился прогнозами относительно запуска беспилотных поездов.
Белозеров считает, что на дальних расстояниях такие поезда можно с уверенностью ожидать через 8-10 лет. Состав будет беспилотный, однако человек в кабине будет присутствовать, так как "для обеспечения ж/д безопасности нужно сделать еще определенные действия, которые нужно роботизировать".
"Будет поезд беспилотный, с человеком, который будет следить за беспилотным поездом и выполнять, наверное, какую-то часть элементов. Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать"
– гендиректор РЖД
Отметим, что сегодня в России запущены беспилотные фуры. Грузоперевозка без водителя осуществляется на всем протяжении скоростной трассы М-11.