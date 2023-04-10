Опубликовано: 15:33, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Сердар Бердымухамедов станет обладателем электрокара Togg. Ранее турецкий электромобиль получили Реджеп Тайип Эрдоган и его жена, а также Ильхам Алиев.

Турецкий электрокар TOGG отправится в Туркменистан, ее получит президент этой страны Сердар Бердымухамедов, заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, тюркские страны проявляют все больший интерес к электрокарам. Он отметил, что запрос на машину из Турции был получен из Ашхабада.

Ранее в Баку турецкий TOGG представили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он был и одним из первых заказчиков электрокара, презентация которого была в конце октября прошлого года.

Первый электромобиль 3 апреля получили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине. Сам Эрдоган недавно заявил, что электрокар TOGG в ближайшее время получит и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев.