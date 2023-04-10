РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Белый TOGG достанется президенту Туркменистана

Сердар Бердымухамедов
© Фото: сайт Кремля
Сердар Бердымухамедов станет обладателем электрокара Togg. Ранее турецкий электромобиль получили Реджеп Тайип Эрдоган и его жена, а также Ильхам Алиев.

Турецкий электрокар TOGG отправится в Туркменистан, ее получит президент этой страны Сердар Бердымухамедов, заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, тюркские страны проявляют все больший интерес к электрокарам. Он отметил, что запрос на машину из Турции был получен из Ашхабада.

Ранее в Баку турецкий TOGG представили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он был и одним из первых заказчиков электрокара, презентация которого была в конце октября прошлого года.

Первый электромобиль 3 апреля получили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине. Сам Эрдоган недавно заявил, что электрокар TOGG в ближайшее время получит и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев.

Эрдоган подарил электрокар Togg президенту Узбекистана

Эрдоган подарил электрокар Togg президенту Узбекистана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version