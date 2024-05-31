Вестник Кавказа

Белорусскую технику будут собирать на Кубани

Белорусскую технику будут собирать на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени на Кубани может открыться сборочный цех Минского тракторного завода – такие перспективы обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Краснодарский край готов заключить с Минским тракторным заводом (МТЗ) контракт по созданию сборочного производства сельскохозяйственной техники в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона.

"По линии сельхозмашиностроения продолжаем укреплять промышленную кооперацию с Минским тракторным заводом. В 2023 году с премьер-министром Беларуси заложили в Краснодаре памятную капсулу возведения торгово-сервисного центра МТЗ. Проектная документация заходит на госэкспертизу. Более того - предприятие направило в Минпромторг России документы на заключение специнвестконтракта. Он даст существенные федеральные и краевые преференции, в том числе - обнуление ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество"

- Вениамин Кондратьев

Аналогичное предприятие уже работает в Староминском районе Кубани, в минувшем 2023 году на нем собрали более 300 сельхозмашин, в том числе - для садов и виноградников, передает "Интерфакс".

Неоценимую помощь промышленной кооперации оказывает ОАО "Гомсельмаш", весной минувшего года запустившее на Кубани сборочное производство зерноуборочных комбайнов, сейчас в крае завершается строительство цеха по сборке жаток, который заработает до октября нынешнего года и успеет собрать более 150 единиц комбайнов и жаток.

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