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Белгородцы взошли на Эльбрус в честь юбилея освобождения Белгорода

Белгородцы взошли на Эльбрус в честь юбилея освобождения Белгорода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Белгородские альпинисты завершили начатое накануне восхождение на Эльбрус. На горе они установили флаг Белогорода, флаг Белгородской области и Знамя Победы. Восхождение было приурочено к 80-летиею изгнания нацистской армии из Белгородчины.

Как рассказали сегодня в мэрии Белгорода, белгородские альпинисты покорили Эльбрус в связи со значимой для города датой – 80-летием Курской битвы и изгнания нацистской армии из Белгородчины, отмечавшейся накануне, 5 августа.

"Вчера мы рассказывали, как команда Белгорода развернула флаг города и Знамя Победы на высоте 4 тыс. м. Уже сегодня они завершили восхождение на самую высокую вершину России и Европы"

- мэрия Белгорода

Флаг Белгорода, флаг Белгородской области и Знамя Победы на высоту 5,642 км подняла большая альпинистская группа из 40 скалолазов, которую возглавил руководитель областной альпинистской федерации Сергей Шевченко.

Как отметил Шевченко, подниматься на Эльбрус белгородским скалолазам пришлось сегодня в непростых условиях, однако они мужественно и настойчиво продолжали восхождение и покорили гору, оставив там оба флага и Знамя Победы.

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