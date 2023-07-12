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C Эльбруса эвакуировали просивших о помощи туристов

C Эльбруса эвакуировали просивших о помощи туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Группа путешественников, застрявшая на горе Эльбрус эвакуирована. В какой-то момент у двух ее членов ухудшилось здоровье, сейчас все они находятся в безопасности.

Спасатели завершили эвакуацию с Эльбруса туристической группы из пяти человек. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

"Тургруппа из четырех белорусов и одного россиянина находится в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС России. Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре"

– сообщает МЧС

В министерстве подчеркнули, что путешественников доставили на базу спасательного отряда. Ни одному из них помощь медиков не потребовалась.

Накануне стало известно, что до тургруппы, ждавшей помощи на высоте более 5 тыс метров, добрались восемь спасателей.

Подробности случившегося

Туристическая группа совершала восхождение на Эльбрус накануне. На высоте 5,3 тыс метров, когда они совершали спуск с горы, нескольким членам тургруппы стало плохо. Они запросили помощи. Свой маршрут туристы не зарегистрировали в ведомстве.

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