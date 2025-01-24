Вестник Кавказа

Беларусь поддерживает Грузию в защите суверенитета – Лукашенко

Александр Лукашенко
© Фото: Сайт президента России
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и считает правильным шаги Грузии в направлении защиты собственных интересов. Это созвучно с подходами Минска.

Беларусь считает правильными и поддерживает шаги Грузии в защите суверенитета и собственных интересов, заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств.

"Это созвучно с нашими подходами. Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран"

- Александр Лукашенко

В разговоре с грузинским послом Георгием Саганелидзе он подчеркнул, что двери Минска всегда открыты для Тбилиси, и отметил, что у двух стран нет никаких проблем.

Напомним, что в прошлом месяце Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Беларуси. С этим его поздравил грузинский коллега Михаил Кавелашвили и передал, что Тбилиси ценит многолетние отношения с Минском.

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