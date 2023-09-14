Бастрыкина возмутила падающая многоэтажка в Ставрополе

По факту рушащейся многоэтажки в Ставрополе было возбуждено уголовное дело. Дом ждет сначала косметический, а затем капитальный ремонт.

Глава СКР Александр Бастрыкин был возмущен состоянием жилого дома в Ставрополе. Ранее сообщалось о том, что у многоэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ обрушилась часть кирпичного фасада. Частичному разрушения подверглась часть здания с 10 по шестой этажи.

«В январе текущего года произошло обрушение кирпичной кладки строения. До настоящего времени сохраняется угроза разрушения другой стены. Отмечается, что дом обслуживает ТСЖ «Дом у парка», застройщиком объекта являлось ООО СК «Вариант», признанное банкротом, а при возведении здания использовались некачественные материалы»

– пресс-служба СКР РФ.

Согласно распоряжению Бастрыкина по факту будет заведено уголовное дело. В администрации города заверили, что на месте будет оперативно проведет косметический, а впоследствии – капитальный ремонт. Также местные власти уже выделили из бюджета средства на экспертизу многоэтажки.