Бассейны под открытым небом появятся в Алагире

В Северной Осетии построят бассейны для отдыха. Проект будет реализован на федеральный грант.

В североосетинском городе Алагире появитсяпространство для отдыха и релаксации – зона отдыха с бассейнами под открытым небом. Этот инновационный проект будет реализован благодаря федеральному гранту, который способствует развитию туристической инфраструктуры в регионе и повышению качества жизни местных жителей.

«Впервые в нашем районе появятся бассейны в специальной зоне отдыха, который будет создан на восточной окраине Алагира к концу 2025 года. Это очень интересный и важный для нас проект, который получил грант в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения»

– главный специалист отдела инженерных коммуникаций администрации местного самоуправления района Ахсарбек Дзугкоев

Новая зона отдыха в Алагире будет представлять собой современный комплекс с несколькими открытыми бассейнами. Кроме того, планируется организовать зоны отдыха с лежаками и зонтиками.

я инфраструктура будет способствовать активному отдыху и здоровому образу жизни жителей Алагира. Бассейны под открытым небом станут отличным местом для проведения семейного времени, отдыха с друзьями или проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, они будут доступны для посещения круглый год благодаря оборудованию системой подогрева, что позволит использовать их в любое время суток и в любую погоду.