Банк России готовится поднять ключевую ставку

Опубликовано: 8:04, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ключевая ставка в России неизменна уже около 10 месяцев. В Центробанке сообщили, что на следующем заседании ее уровень может быть повышен. Причина кроется в проинфляционных рисках.

Ключевая ставка в России может вырасти на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ.

C сентября 2022 года ключевая ставка в России остается на одном уровне - 7,5%.

"Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную"

– зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин

Регулятор может повысить ставку на фоне растущего внутреннего спроса - и со стороны государственного, и со стороны частного сектора, а также в связи с ускорением кредитования.

"Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной"

– Алексей Заботкин

Новое заседание по обсуждению уровня ключевой ставки запланировано Центробанком на 21 июля.