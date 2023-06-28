Банк России готовится поднять ключевую ставку

Ключевая ставка в России может вырасти на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ.
C сентября 2022 года ключевая ставка в России остается на одном уровне - 7,5%.
"Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную"
– зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин
Регулятор может повысить ставку на фоне растущего внутреннего спроса - и со стороны государственного, и со стороны частного сектора, а также в связи с ускорением кредитования.
"Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной"
– Алексей Заботкин
Новое заседание по обсуждению уровня ключевой ставки запланировано Центробанком на 21 июля.