Баку считает дни до Чемпионата мира по таэквондо

В Баку начат обратный отсчет до Чемпионата мира по таэквондо, который столица Азербайджана будет принимать с 29 мая по 5 июня. До старта состязаний лучших мировых мастеров этого боевого искусства остается всего 20 дней.
XXVI Чемпионат мира по таэквондо будет приурочен к столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а также к полувековому сроку жизни Международной федерации таэквондо.
Ради празднования обеих круглых дат на полях состязаний таэквондистов будут организованы памятные мероприятия, включая большой концерт. Чемпионат пройдет в Baku Crystal Hall, поэтому посетители смогут побывать на праздничных событиях, не покидая место состязаний.
Азербайджанская сборная по таэквондо выдвинула на состязания 13 спортсменов: 8 мужчин в 8 разных весовых категориях от 54 кг до свыше 87 кг и 5 женщин также в 5 разных весовых категориях от 46 кг до 67 кг.