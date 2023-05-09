Баку считает дни до Чемпионата мира по таэквондо

Опубликовано: 21:27, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через 20 дней в Баку пройдет XXVI Чемпионат мира по таэквондо. Азербайджан на мировых состязаниях будет представлять команда 13 спортсменов в 13 весовых категориях. Этот ЧМ будет приурочен к столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Баку начат обратный отсчет до Чемпионата мира по таэквондо, который столица Азербайджана будет принимать с 29 мая по 5 июня. До старта состязаний лучших мировых мастеров этого боевого искусства остается всего 20 дней.

XXVI Чемпионат мира по таэквондо будет приурочен к столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а также к полувековому сроку жизни Международной федерации таэквондо.

Ради празднования обеих круглых дат на полях состязаний таэквондистов будут организованы памятные мероприятия, включая большой концерт. Чемпионат пройдет в Baku Crystal Hall, поэтому посетители смогут побывать на праздничных событиях, не покидая место состязаний.

Азербайджанская сборная по таэквондо выдвинула на состязания 13 спортсменов: 8 мужчин в 8 разных весовых категориях от 54 кг до свыше 87 кг и 5 женщин также в 5 разных весовых категориях от 46 кг до 67 кг.