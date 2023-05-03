Баку принимает Дни Москвы

Опубликовано: 10:27, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку дан старт Дням Москвы – в течение трех дней в столице Азербайджана пройдет масса мероприятий, посвященных российской столице.

Сегодня в Баку стартуют Дни Москвы - с 3 по 5 мая их отметят различными выставками, концертами и творческими встречами, сообщили в пресс-службе Русского дома в Баку.

В Азербайджанском университете языков состоится творческая встреча с руководителем театра "Школа современной пьесы", режиссером театра и кино, актером Дмитрием Астраханом, а в Международном центре мугама будет организован шахматный турнир к 100-летию Гейдара Алиева при участии советского и российского шахматиста Анатолия Карпова, передает Sputnik Азербайджан.

В Центре Гейдара Алиева в эти дни пройдет уникальная выставка Русского географического общества "Баку в объективе первых путешественников", а с концертом выступят арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO".

в Русском доме в Баку пройдет встреча молодежи с руководителем московского Дома соотечественника Дмитрием Кожаевым.

Также в рамках культурной программы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится показ спектакля "В лунном сиянии" театра "Школа современной пьесы".

В третий день Дней Москвы запланированы конференция "Москва-Баку: диалог двух столиц". Завершат мероприятия творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и народной артисткой Российской Федерации Еленой Санаевой.