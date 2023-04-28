Опубликовано: 9:59, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Граждане РФ планируют встретить майские праздники в Азербайджане, Турции, Арабских Эмиратах и ряде стран СНГ. Также спросом среди россиян пользуются Санкт-Петербург, Москва, Казань и несколько других городов России.

Азербайджан и Турция признаны самыми популярными направлениями для отдыха на майские выходные дни среди граждан России. К такому выводу пришли сотрудники организации "Яндекс Путешествия" после проведенного ими исследования.

Там заявили, что, помимо таких направлений как Баку, Стамбул, Анталья и Даламан, спросом также пользуется отдых в Ереване, Ташкенте, Дубай и Тель-Авиве. Кроме того, россияне планируют отправиться на праздники в российские города.

В ходе исследования стало известно, что Азербайджан и Турция стали самыми популярными направлениями для отдыха среди граждан РФ. В топе, помимо них, оказались несколько стран ближнего зарубежья, ОАЭ, Египет и Китай.

Что касается внутри России, то высокий спрос среди путешественников имеется на Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Геленджик, Ярославль, Волгоград и Екатеринбург.

В компании добавили, то в 2023 году число людей, которые планируют отдохнуть во время выходных за пределами своего города, возросло примерно на 20%.