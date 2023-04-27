Туристы выбирают на майские праздники отдых на Кубани и Ставрополье

Опубликовано: 6:57, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России вырос спрос на отдых во время майских праздников – проводить их наши туристы предпочитают на Кавказе и на курортах Кубани, показывают данные бронирования.

У российских туристов растет спрос на отдых внутри страны. Особенно это заметно по данным сервиса бронирования отелей, их стали выбирать на 20% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

Так, на период с 29 апреля по 10 мая самыми популярными регионами по количеству бронирований традиционно стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, но заметно вырос спрос и на отели на Кубани, а также на Ставрополье и в Дагестане, передает РИА Новости.

Также высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Мурманская область (в 2,5 раза), республика Алтай (в 2,3 раза) и Калининградская область (в два раза).

Предпочитают отдыхать в праздники в трехзвездочных отелях – на их долю приходится 22% запросов, на "четверки" – 13%, столько же – на гостиницы без звезд.

Чаще всего в туристические поездки на майские праздники россияне отправляются вдвоем (53% бронирований) или с детьми (23%). А вот туристов-одиночек немного – это лишь 14% от общего числа путешественников.