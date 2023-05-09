Баку потребовал от Еревана возвращения захваченных граждан

Опубликовано: 17:26, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева сообщила о требовании Баку к Еревану немедленно вернуть на родину азербайджанских граждан, захваченных армянскими силовиками 13 апреля. Она осудила политический спектакль, разыгранный властями Армении вокруг их случайного перехода через условную армяно-азербайджанскую границу.

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева опубликовала сегодня документ с требованием властей Азербайджана к Армении о возвращении граждан республики, около месяца назад захваченных армянскими силовиками.

Напомним, речь идет о военнослужащих Агшине Бабирова и Гусейне Ахундове, 13 апреля случайно пересекших условную армяно-азербайджанскую границу. Баку традиционно возвращает заблудившихся армянских военных домой, но Ереван приказал арестовать азербайджанских граждан. Накануне Бабиров был приговорен армянским судом к 11,5 годам лишения свободы за пересечение границы. В отношении Ахундова судебное производство продолжается.

Сабина Алиева прежде всего строго осудила политический спектакль, устроенный властями Армении вокруг заблудившихся на границе граждан Азербайджана. Она подчеркнула, что и задержание, и "судебный процесс", тем более насилие над Бабировым и Ахундовым являются незаконными и нарушают международное право.

Международные организации уже получили обращения Азербайджана в связи с захватом азербайджанских граждан армянскими силовиками, а также в связи с насилием над ними.

Сабина Алиева отметила, что Баку требует немедленного освобождения граждан Азербайджана и их возвращения на родину.

"Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики я призываю всю международную общественность оказать серьезное давление на Армению для скорейшего освобождения наших военнопленных, принять меры, вытекающие из норм и принципов международного права"

– Сабина Алиева