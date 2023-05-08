МИД Азербайджана: Армения подрывает урегулирование

Опубликовано: 20:24, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана подверг жесткой критике политический спектакль, устроенный Ереваном в отношении захваченных армянскими силовиками азербайджанских граждан, 13 апреля случайно перешедших условную армяно-азербайджанской границу. В Баку обратили внимание, что Ереван таким образом подрывает усилия по созданию доверия между странами.

МИД Азербайджана раскритиковала вынесенный сегодня приговор армянского суда против гражданина Азербайджанской Республики Агшина Бабирова, осужденного за случайное пересечение условной армяно-азербайджанской границы на 11,5 лет, а также судебное производство в отношении его сослуживца Гусейна Ахундова.

В ведомстве обратили внимание, что власти Армении захватили двух граждан Азербайджана и подвергли их пыткам, а теперь устроили политический спектакль в форме "суда" над ними. Обрекая азербайджанских граждан, заблудившихся на условной границе, на длительные тюремные сроки, Армения нарушает свои международные обязательства и принципы гуманизма.

Азербайджанские дипломаты напомнили, что Баку возвращает потерявшихся на условной границе армянских солдат и мирных жителей без каких-либо предварительных условий. Одних только заблудившихся военнослужащих ВС Армении, вернувшихся домой, насчитывается свыше 10 человек. При этом Армения, вместо того, чтобы ответить Азербайджану взаимностью, использует азербайджанских граждан как инструмент для политического торга.

В связи с этим Ереван грубо подрывает процесс построения доверительных отношений между двумя странами, подчеркнул в МИД АР. Власти Армении обязаны прекратить попытки срыва диалога и грубейшие нарушения международного права в гуманитарной сфере и прежде всего освободить Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Также МИД Азербайджана обратился к международным организациям с призывом повлиять на Ереван и добиться возвращения азербайджанских граждан домой.