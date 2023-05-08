Армения посадила заблудившегося гражданина Азербайджана на 11 лет

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Гражданин Азербайджана Агшин Бабиров стал политзаключенным в Армении: армянский суд приговорил его к 11,5 годам заключения за случайное пересечение условной границы двух стран. В отличие от Азербайджана, возвращающего заблудившихся армянских солдат на родину, Армения избрала путь насилия и вражды.

Власти Армении в очередной раз продемонстрировали настроенность на разжигание конфронтации в послевоенных отношениях с Азербайджаном. Азербайджанский гражданин, военнослужащий Агшин Бабиров, 13 апреля заблудившийся вместе с сослуживцем Гусейном Ахундовым на условной армяно-азербайджанской границе и захваченный армянскими силовиками, был приговорен сегодня к 11,5 годам тюремного заключения.

Согласно формулировкам приговора, случайно оказавшийся в Армении Агшин Бабиров осужден за "незаконное проникновение" в республику. Поскольку Бабиров заблудился во время несения боевой службы, армянский суд добавил ему обвинения в "перевозке оружия и боеприпасов".

В отношении Гусейна Ахундова еще ведется судебное делопроизводство, ему хотят вменить убийство.

Напомним, что оба азербайджанских солдата во время задержания были избиты, причем избиение Гусейна Ахундова было снято на мобильный телефон и опубликовано в Интернете. На видео обездвиженного гражданина Азербайджана бьют ногами, в том числе по лицу. Этот инцидент стал первым в ряду актов саморазоблачения властей Армении, в течение месяца демонстрирующих, что именно они являются агрессивной стороной в отношениях с Азербайджаном.

Примечательно, что так называемый "суд" над Агшином Бабировым занял менее месяца. Приговорив его к длительному сроку заключения, Ереван сделал азербайджанского гражданина заложником армянских планов на политический торг с Баку. Стоит ожидать, что в скором времени режим Никола Пашиняна предложит обменять Бабирова на армянских боевиков, отбывающих заключение в Азербайджане за террористические преступления.

Важно подчеркнуть, что Баку неизменно возвращает в Армению случайно заблудившихся на условной границе армянских солдат и офицеров, демонстрируя таким образом, во-первых, справедливость и человечность, во-вторых, настроенность на мирное урегулирование послевоенных отношений. Ереван, между тем, выбрал привычную для него дорогу насилия и вражды.