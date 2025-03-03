Вестник Кавказа

Баку отметил 8 марта велопробегом с участием Лейлы Алиевой

Баку отметил 8 марта велопробегом с участием Лейлы Алиевой
© Фото: АзерТАдж
В Баку сегодня днем по-спортивному отпраздновали Международный женский день: любительницы велоспорта собрались на велопробег от "Азнефти" до Морского вокзала. В мероприятии участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В Международный женский день 8 марта азербайджанская столица отметила праздничную дату спортивным событием – при организации Минспорта, республиканской Федерации велоспорта и Агентства наземного транспорта АР на Приморском бульваре (от "Азнефти" до Морского вокзала) прошел женский велопробег.

На мероприятие собрались азербайджанские женщины из всех сфер занятости. Также его посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева.

На велопробеге присутствовали главы организовавших его структур – министр Фарид Гаибов и президент Федерации Мада Гулиев.

Помимо празднования Международного женского дня велопробег был также направлен на популяризацию велосипеда как городского транспорта среди женщин и помощь любительницам велосипедных прогулок в обеспечении их спортивных интересов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщин-депутатов и сотрудниц парламента премируют в Армении

Женщин-депутатов и сотрудниц парламента премируют в Армении

Наступил Международный женский день 2025

Наступил Международный женский день 2025

Женщинам подарили бесплатный проезд на 8 марта в Батуми

Женщинам подарили бесплатный проезд на 8 марта в Батуми

С 8 марта! Поздравления и красивые открытки, что подарить, как отдыхаем?

С 8 марта! Поздравления и красивые открытки, что подарить, как отдыхаем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

Курорт &quot;Роза Хутор&quot; подготовил праздничную программу к 8 Марта

Курорт "Роза Хутор" подготовил праздничную программу к 8 Марта

Отели Новороссийска заполнились на 85% к 8 марта

Отели Новороссийска заполнились на 85% к 8 марта

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Весенние цветы в Москве: как столица готовится к 8 марта

Весенние цветы в Москве: как столица готовится к 8 марта

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы