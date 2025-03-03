Баку отметил 8 марта велопробегом с участием Лейлы Алиевой

В Баку сегодня днем по-спортивному отпраздновали Международный женский день: любительницы велоспорта собрались на велопробег от "Азнефти" до Морского вокзала. В мероприятии участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В Международный женский день 8 марта азербайджанская столица отметила праздничную дату спортивным событием – при организации Минспорта, республиканской Федерации велоспорта и Агентства наземного транспорта АР на Приморском бульваре (от "Азнефти" до Морского вокзала) прошел женский велопробег.

На мероприятие собрались азербайджанские женщины из всех сфер занятости. Также его посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева.

На велопробеге присутствовали главы организовавших его структур – министр Фарид Гаибов и президент Федерации Мада Гулиев.

Помимо празднования Международного женского дня велопробег был также направлен на популяризацию велосипеда как городского транспорта среди женщин и помощь любительницам велосипедных прогулок в обеспечении их спортивных интересов.