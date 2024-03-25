Баку напомнил миру о геноциде азербайджанцев

Азербайджанские дипломаты обратились к международному сообществу в связи со 106-й годовщиной геноцида азербайджанцев – массовых убийств мусульманского населения в Баку и других городах Азербайджана 31 марта – 3 апреля 1918 года, осуществленных дашнаками и большевиками.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана опубликовало сегодня обращение по случаю одной из самых трагических дат в истории республики – 31 марта, с 1998 года имеющей статус Дня геноцида азербайджанцев. Направляя свои слова азербайджанским партнерам и союзникам, а также всему международному сообществу в целом, азербайджанские дипломаты напомнили о масштабном преступлении против человечности, начатом 31 марта 1918 года.

"31 марта – День Геноцида азербайджанцев – день, когда чтится память наших невинных соотечественников, ставших жертвами расовой дискриминации и нетерпимости, подвергшихся систематическим этническим чисткам и геноциду со стороны радикальных армянских группировок"

– МИД Азербайджана

В ведомстве обратили внимание, что радикальный армянский национализм всегда ставил своей целью уничтожение азербайджанцев на их кавказской родине. Экстремисты из "Дашнакцутюн" в 1918 году воспользовались заданием большевистского Бакинского совета о зачистке партии "Мусават" как поводом осуществить свою преступную тюркофобскую программу.

"Были зверски убиты десятки тысяч азербайджанцев, проживавших в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, а также других регионах, разрушены многие жилые кварталы, религиозные и культурные памятники. В результате массовых убийств только в Губе было зверски убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел"

– МИД Азербайджана

Азербайджанские дипломаты сообщили, что в 2007 году в Губинском районе были найдены массовые захоронения жертв геноцида азербайджанцев, и уточнили, что в массовых убийствах участвовали 6 тыс солдат Бакинского совета и 4 тыс дашнаков. В годы существования Азербайджанской Демократической Республики из них удалось арестовать лишь 24 человека в Баку и около 100 в Шамахы, и судебный процесс не был доведен до конца из-за потери независимости АДР.

"Лишь после восстановления нашей независимости, указом Великого лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года "О геноциде азербайджанцев", событиям была дана адекватная политическая оценка, и 31 марта было объявлено "Днем геноцида азербайджанцев""

– МИД Азербайджана

В ведомстве добавили, что армянский национализм продолжает ставить своей целью уничтожение азербайджанского народа на Кавказе, что доказывают и этнические чистки в Армении в конце 1980-х годов, и оккупация территорий Азербайджана в начале 1990-х с массовыми убийствами и изгнанием местного населения, и другие военные преступления. Азербайджанские дипломаты указали на необходимость наказания всех преступников и извлечения уроков из истории, дабы этнические чистки и массовые убийства в регионе более не повторялись.

"В этой связи, предотвращение реваншизма в Армении во многом зависит от руководства этой страны, а также международного сообщества. В День геноцида азербайджанцев – 31 марта – мы с глубокой скорбью и уважением вспоминаем светлую память невинных азербайджанцев, подвергшихся национальной ненависти и геноциду"

– МИД Азербайджана