Баку и Вашингтон будут работать над расширением инфраструктуры для экспорта газа в Европу 

Глава Минэнерго Азербайджана в ходе поездки в США поговорил с представителями этой страны о развитии энергетической сферы. В частности, обсуждался курс Баку на переход к "зеленой энергетике".

Азербайджан и Соединенные Штаты достигли договоренности о взаимодействии в вопросах расширения инфраструктуры для поставок газа в страны Европы. Данный вопрос обсуждался в рамках поездки в США главы Минэнерго республики.

"В ходе встречи со спецпредставителем президента США Риком Дюком был рассмотрен курс Азербайджана на ускорение перехода к "зеленой энергетике" в период председательства на COP29, "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC) и сотрудничество с США по вопросам коридора "зеленой" энергии" – Минэнерго АР

Шахбазов, в частности, рассказал, что до 2027 года в стране планируется ввести в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба. Он также уточнил, что сейчас Азербайджан занимается созданием новой законодательной базы в энергетической области.

Министр также пообщался с помощником госсекретаря США по энергоресурсам. Центральной темой беседы с Джеффри Пайеттом стало развитие инфраструктуры, диверсифицирующей энергоснабжение.