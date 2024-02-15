Баку и Вашингтон будут работать над расширением инфраструктуры для экспорта газа в Европу 

Азербайджан и Соединенные Штаты достигли договоренности о взаимодействии в вопросах расширения инфраструктуры для поставок газа в страны Европы. Данный вопрос обсуждался в рамках поездки в США главы Минэнерго республики.
"В ходе встречи со спецпредставителем президента США Риком Дюком был рассмотрен курс Азербайджана на ускорение перехода к "зеленой энергетике" в период председательства на COP29, "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC) и сотрудничество с США по вопросам коридора "зеленой" энергии"
– Минэнерго АР
Шахбазов, в частности, рассказал, что до 2027 года в стране планируется ввести в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба. Он также уточнил, что сейчас Азербайджан занимается созданием новой законодательной базы в энергетической области.
Министр также пообщался с помощником госсекретаря США по энергоресурсам. Центральной темой беседы с Джеффри Пайеттом стало развитие инфраструктуры, диверсифицирующей энергоснабжение.