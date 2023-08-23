Баку и Тегеран обсудили вопросы безопасности и военное сотрудничество

Опубликовано: 2:54, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня состоялся телефонный разговор главы Минобороны АР и начальника Генштаба ВС Ирана. Одной из центральных тем беседы стали вопросы безопасности.

Глава Минобороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Ирана провели телефонный разговор. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.

"22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери"

– Минобороны АР

В министерстве отметили, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе и вопросам безопасности. Также собеседники поговорили о перспективах военного взаимодействия.