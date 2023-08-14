РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран предпримет шаги для налаживания отношений с Азербайджаном

глава МИД Ирана
© Фото: сайт МИД РФ
В МИД Ирана заявили, что признают ответственность за обеспечение безопасности посольств стран, которые находятся на территории ИРИ. Там выразили уверенность в улучшение отношений с Азербайджаном.

Руководитель иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ответственность за обеспечение безопасности посольств, которые открыты на территории Ирана, полностью лежит на руководстве ИРИ.

"Мы признаем, что ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий лежит на принимающей стране. Все государства несут ответственность за защиту дипломатических пространств и отдельных лиц, но в современном мире такие события не могут привести к закрытию посольств"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Он также рассказал о своей встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и о визите иранского замгенпрокурора с Баку. Министр выразил уверенность, что после того, как суд вынесет вердикт, отношения между Ираном и Азербайджаном наладятся.

Теракт в посольстве Азербайджана

В январе этого года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист пробрался в здание дипмиссии и убил главу службы охраны Орхана Аскерова.

Нападавший был задержан остальными сотрудниками охраны, которые тоже пострадали от рук стрелка. После инцидента посольства АР в Тегеране закрылось.

Азербайджан выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в мавзолее

Азербайджан выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в мавзолее

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1330 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version