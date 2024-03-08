Вестник Кавказа

Баку и Софию свяжут регулярные прямые рейсы

Баку и Софию свяжут регулярные прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Азербайджаном и Болгарией будет налажено регулярное авиасообщение. Перевозкой займется Bulgaria Air. Будет осуществляться два рейса в месяц.

Компания Bulgaria Air стала официальным перевозчиком на маршруте София-Баку, прямой рейс откроет новые возможности как для туризма, так и для бизнеса.

"Компания Bulgaria Air планирует осуществлять регулярные пассажирские рейсы по маршруту София-Баку-София раз в две недели. Эти планы призваны облегчить путешествия между двумя странами, одновременно открывая новые возможности для деловых и транзитных пассажиров"

– постановление правительства Болгарии

Информацией о новом международном авиарейсе поделился посол АР в Болгарии Гусейн Гусейнов.

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