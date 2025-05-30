Баку и Пекин объединяются в исследовании сети передачи электроэнергии

Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии. Документ был подписан министром энергетики АР и вице-президентом China Energy.
Министерство энергетики Азербайджана заключило соглашение об исследовании азербайджанской сети передачи электроэнергии с Институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики КНР.
Как сообщил руководитель ведомства Парвиз Шахбазов, документ был подписан в ходе встречи с вице-президентом China Energy Ху Лу.
Отмечается, что стороны обсудили реализацию плана действий в рамках стратегического партнерства в области возобновляемой энергетики.
Шахбазов назвал подписание соглашения важным шагом для развития энергосистемы Азербайджана.