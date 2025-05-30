Вестник Кавказа

Баку и Пекин объединяются в исследовании сети передачи электроэнергии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии. Документ был подписан министром энергетики АР и вице-президентом China Energy.

Министерство энергетики Азербайджана заключило соглашение об исследовании азербайджанской сети передачи электроэнергии с Институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики КНР.

Как сообщил руководитель ведомства Парвиз Шахбазов, документ был подписан в ходе встречи с вице-президентом China Energy Ху Лу.

Отмечается, что стороны обсудили реализацию плана действий в рамках стратегического партнерства в области возобновляемой энергетики.

Шахбазов назвал подписание соглашения важным шагом для развития энергосистемы Азербайджана.

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