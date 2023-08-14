Баку: Ереван пытается заблокировать урегулирование

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МИД Азербайджана заявил о намерении армянской стороны сорвать работу Баку в деле налаживания прочных взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, на это указывает стремление превратить Совет Безопасности (СБ) ООН в инструмент для манипулятивной кампании.

Официальный Ереван проводит целенаправленную политику реваншизма, направленную срыв налаживания мирных и взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, это проявлено в стремлении превратить Совет Безопасности (СБ) ООН в инструмент для манипулятивной кампании.

"Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде" в очередной раз происходит в то время, когда Армения намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения посредством международных партнеров"

– МИД Азербайджана

На это же указывает инцидент со срывом встречи в Евлахе, инициированной карабахскими армянами 11 августа.

Напомним, что Азербайджан при поддержке международных партнеров достиг договоренности об использовании дороги Агдам-Ханкенди для перевозки грузов автомобилями Международного комитета Красного Креста (МККК). Затем была заключена договоренность о дальнейшей интенсификации перехода через Лачинскую дорогу. Также было согласовано проведение встречи в Евлахе между представителями азербайджанской стороны и представителями проживающих в Карабахе армянских жителей. Об этом заявлял начальник пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

«Несмотря на это, представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана нарушили договоренности в последний момент»

– Айхан Гаджизаде

В связи с этим азербайджанское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, в котором подчеркивалось, что в том случае если армянские жители Карабаха действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, то для их обеспечения ими может быть использована предложенная Азербайджаном дорога Агдам-Ханкенди.

Почему Армения блокирует урегулирование?

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах, побудивших Ереван полностью свернуть мирный диалог с Баку после встречи глав МИД в Москве 25 июля и сфокусироваться на антиазербайджанской кампании на международных площадках.

"Дело в том, что сейчас Армения идет в последнее наступление в так называемой "правочеловеческой" повестке. Мы видим, что армянские власти даже подняли бывшего судью Международного уголовного суда, чтобы его устами заявить нужные им слова. Все понимают, что сейчас окончательно решается судьба Карабаха: либо карабахские армяне возвращаются под конституционный контроль Азербайджана, как и должно быть, и ситуация успокаивается, либо сепаратистский нарыв продолжает существовать на карте региона, угрожая постоянной нестабильностью. Это последняя битва, после поражения в которой не останется никакого варианта у сепаратистов и Еревана на продление жизни их проекта в Карабахе и на реванш", - отметил он.

"Поэтому, я думаю, мы являемся наблюдателями классического случая самой темной ночи перед рассветом. Потому что сейчас понятно, что если на этот раз армянским властям не удастся продавить международное сообщество, то уже никаких​ перспектив ни у чего, кроме реинтеграции карабахские армян в правовое поле Азербайджана, не будет", - обратили внимание Алексей Наумов.

Этот последний дипломатический бой Армения, разумеется, проиграет, ведь из всех влиятельных игроков на международной арене ее готова поддержать только Франция. Для США и ЕС важно сохранить статус посредников в урегулировании, а Россия - союзник Азербайджана.

"Если мы говорим о Совете Безопасности ООН, то мы понимаем, что там есть такие страны как Россия и Китай, у которых нет ни малейших мотивов поддерживать антиазербайджанскую кампанию Еревана. У Франции - есть, да. У США и Великобритании такие мотивы здесь и сейчас отсутствуют, пусть даже эти страны не считают Азербайджан частью мирового порядка, основанного на правилах Запада. Азербайджан необходим им как важный энергетический партнер, поэтому прежняя критика в адрес Баку с их стороны не звучит", - указал политолог.

"Сейчас я расцениваю ситуацию как полностью позитивную для азербайджанской стороны, потому что ни у одного из постоянных членов СБ кроме Франции нет интересов в поддержке мощного антиазербайджанского вектора", - заключил Алексей Наумов.