Вестник Кавказа

Байрамов и Грушко встретились в Баку

Байрамов и Грушко встретились в Баку
© Фото: МИД Азербайджана
Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и замглавы МИД РФ Александра Грушко состоялась в Баку. В ней участвовали руководители диппредставительств РФ в странах Европы.

Сегодня прошла встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, а также глав российских диппредставительств, аккредитованных в европейских странах. О ней рассказали в МИД Азербайджана.

В ходе встречи рассматривались политические, торгово-экономические, гуманитарные и другие аспекты отношений Москвы и Баку. Кроме того, поднимались вопросы региональной и международной безопасности, обсуждалась нынешняя ситуация в регионе в постконфликтный период.

Джейхун Байрамов сделал акцент на большом значении интенсивных взаимных визитов и контактов в развитии двусторонних связей. Участники встречи выразили благодарность за прием. Кроме того, они обратились к Джейхуну Байрамову с интересующими их вопросами по внешней политике Баку.

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